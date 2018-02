TRE cassa mandato de Domingos Brazão O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio cassou o mandato do deputado estadual Domingos Brazão (PMDB). Ele também foi declarado inelegível por oito anos. Acusado de abuso de poder econômico, captação ilícita de voto e conduta vedada a agente público durante a campanha eleitoral de 2010, Brazão pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em julho do ano passado, "centros sociais" do deputado foram fechados por fiscais do TRE. Por meio de assessores, ele informou que vai contestar a sentença.