TRE cassa mais 10 vereadores O Tribunal Regional Eleitoral de Minas decretou a perda de mandato de mais 10 vereadores de oito cidades do Estado. Com isso, já chega a 72 o total de parlamentares cassados nas câmaras municipais mineiras por infidelidade partidária. Os magistrados decidiram que as câmaras municipais dos respectivos municípios serão comunicadas da decisão depois de esgotados os recursos no tribunal.