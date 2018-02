TRE cassa dois vereadores infiéis Com 82 processos sobre infidelidade partidária para analisar, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou ontem os mandatos dos vereadores de Canguaretama Antônio Freire de Oliveira e Maria do Rosário Soares Silva de Maria, que trocaram o PMN pelo PMDB em 5 de setembro de 2007. Antônio e Maria do Rosário alegaram que foram "humilhados pela nova direção do PMN".