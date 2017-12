TRE cassa 3 minutos de propaganda do PP O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou três minutos do tempo de propaganda do PP, nas inserções estaduais, por violação à legislação eleitoral. Segundo o TRE, na propaganda de rádio do dia 21 de maio houve promoção do deputado Paulo Maluf (SP), quando deveria apenas difundir o programa partidário. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.