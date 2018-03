TRE barra primeira candidatura por Ficha Limpa no CE Com base na nova Lei da Ficha Limpa, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou o registro da candidatura à reeleição do deputado estadual Sineval Roque (PSB). A impugnação, interposta pelo ministério Público Eleitoral, foi fundamentada em decisões do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que julgou desaprovadas as contas de gestão do candidato, quando prefeito da cidade cearense de Antonina do Norte. De acordo com o TCM, Sineval Roque havia contratado servidores municipais sem realizar concurso público. O registro dele foi o primeiro a ser negado, no Ceará, com a vigência da Lei da Ficha Limpa.