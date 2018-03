TRE anula outra cassação de vereador em São Paulo

Segundo o TRE-SP, a decisão do juiz foi dada fora do prazo legal para contestações relacionadas às doações, de 15 dias após a diplomação dos eleitos. O TRE-SP também declarou que não houve provas de que as doações da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) à vereadora foram irregulares.

Conforme agiu nas decisões anteriores do TRE-SP, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo deve recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a Procuradoria, a AIB tem natureza sindical e, por esse motivo, seria proibida pela legislação eleitoral de fazer doações a partidos e políticos.