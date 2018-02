TRE anula cassação de mais 2 vereadores de São Paulo

Em despacho divulgado no início da tarde de hoje, os desembargadores Alceu Penteado Navarro, relator do processo de Cunha, e Baptista Pereira, relator do processo de Hato, empregaram os mesmos argumentos usados pelo TRE-SP quando anulou a cassação dos outros 14 vereadores. Na avaliação dos magistrados, não ficou demonstrado que a Associação Imobiliária Brasileira (AIB), doadora dos então candidatos, seria um braço do Secovi (Sindicato das Imobiliárias e Administradoras), como apontou investigação do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP). A Lei Eleitoral proíbe doações de campanha provenientes de sindicatos.

O TRE-SP também anulou ontem a cassação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e da sua vice, Alda Marco Antônio (PMDB). Os réus eram acusados de ter recebido, nas eleições de 2008, R$ 10 milhões em doações consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral. Entre as doadoras, estavam a AIB e empreiteiras acionistas de concessionárias de serviços públicos, como Camargo Corrêa e OAS. Por unanimidade, a corte do TRE-SP anulou a cassação de Kassab e Alda por falta de provas sobre a relação entre a AIB e o Secovi.