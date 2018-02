TRE-AM pede que AMB tire candidato de 'lista suja'

O juiz da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Francisco Carlos Queiroz, determinou na quarta-feira à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) a exclusão do nome do candidato a prefeito de Manaus Amazonino Mendes (PTB) da "lista suja" publicada no site da entidade. Veja Também: Saiba quem são os candidatos com a ficha suja Kassab entra para lista dos 'fichas-sujas' da AMB Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições A AMB fez ressalva na lista que o candidato responde a ação penal, mas um habeas-corpus concedeu o trancamento da ação. A AMB tem 48 horas para retirar o nome de Amazonino da lista de candidatos que respondem a processo do site. A multa diária para o descumprimento da sentença é de R$ 1 mil.