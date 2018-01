TRE afasta governadora do Rio Grande do Norte

O julgamento ocorreu no processo em que a prefeita de Mossoró, Claudia Regina (DEM), aliada da governadora Rosalba, recorreu da sentença de primeira instância que a cassou e aplicou multa de 30 mil Ufirs pela prática da governadora. Mas o julgamento do recurso na Corte foi ainda mais duro: a prefeita foi cassada e afastada do cargo, e a governadora também deverá deixar o posto. Rosalba é acusada de usar o avião do governo do Estado em 56 viagens a Mossoró, que fica a 278 quilômetros de Natal, na campanha da candidata a prefeita. Claúdia já havia sido cassada e afastada duas vezes do cargo em segunda instância pelo TRE.

O advogado Felipe Cortez, que defende a governadora, informou que recorrerá da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não havia no processo o pedido de afastamento da governadora do cargo, isso surgiu no julgamento do TRE. Em primeira instância, o que houve foi a aplicação de multa. Agora o TRE decide afastar. Vamos recorrer imediatamente ao TSE. Decisão não se discute, recorre-se", disse o advogado Felipe Cortez.