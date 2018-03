TRE aceita pedido de candidatura de Anthony Garotinho O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aceitou ontem, provisoriamente, o pedido de registro de candidatura de Anthony Garotinho para o cargo de deputado federal pelo PR. No entanto, a candidatura dele ainda depende do julgamento de ação cautelar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a sentença do colegiado do TRE-RJ que o tornou inelegível por três anos. A decisão de ontem foi tomada por unanimidade.