TRE-AC invalida apreensão em comitê de Jorge Viana A apreensão de computadores no comitê de campanha de Jorge Viana (PT) pela Polícia Federal (PF) às vésperas das eleições foi anulada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). A busca dos computadores e cópia do conteúdo baseou-se apenas em denúncia anônima, o que foi considerado ilegal pela corte. Os computadores já foram devolvidos e a cópia feita pela PF dos dados armazenados nas máquinas será destruída.