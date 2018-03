'Tratem bem minha candidata', diz Lula sobre Dilma Em um jantar realizado ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a sinalizar a preferência pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, como pré-candidata para sua sucessão em 2010. O jantar aconteceu no Palácio de Ondina, em Salvador, e terminou com Lula fazendo aos convidados presentes um pedido especial: "Tratem bem a minha candidata". Além de Lula, estavam no jantar o governador da Bahia, Jacques Wagner (PT), os ministros da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), de Minas e Energia, Édison Lobão (PMDB), do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel (PT), e da Educação, Fernando Haddad (PT), entre outros. Já em Salvador, ao transformar a secretaria de Pesca em ministério, Lula disse que só foi possível aprontar a medida provisória com a mudança administrativa graças "ao empenho dela", da ministra-chefe da Casa Civil. Aplaudidos, o ministro Altemir Gregolim e Dilma festejaram levantando os braços para a platéia. Depois do recado presidencial, o ministro Lobão aproveitou hoje a solenidade de inauguração da Petrobras Biocombustíveis, no município baiano de Candeias, para fazer elogios a Dilma. Na avaliação do ministro de Minas e Energia, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) "só faz o sucesso que faz" porque tem "uma gerente como a ministra Dilma para administrá-lo".