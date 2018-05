Transportes nomeia dois diretores e conclui recomposição de equipe

BRASÍLIA - O Ministério dos Transportes informou, por meio de nota, que concluiu nesta terça-feira, 6, a recomposição de sua equipe, com as nomeações dos economistas Daniel Sigelmann, para o cargo de secretário de Fomento para Ações de Transportes - SFAT, e Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, para a diretoria do Departamento do Fundo da Marinha Mercante.

A recomposição da equipe foi iniciada em julho, com a troca de comando do Ministério. Paulo Sérgio Passos assumiu no lugar de Alfredo Nascimento, depois das denúncias da revista Veja de suposto esquema de cobrança de propinas e superfaturamento de obras.