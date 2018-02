Transporte e educação são temas na campanha para SP

Transporte, direito das mulheres, educação e simplificação da burocracia comercial foram assunto tratados por candidatos à Prefeitura de São Paulo neste sábado, 23. Em café da manhã com educadores na zona sul da capital, Ivan Valente, do PSOL, apresentou seu programa de governo e prometeu a aplicação de 30% do orçamento para a educação. Mais tarde, na região da avenida Sapopemba, na zona leste, ele conversou com moradores e prometeu solucionar o problema do transporte da região para o centro da cidade. O candidato também irá ainda hoje à Bienal do Livro e fará campanha na rua no Largo Ana Rosa. A questão do transporte também foi abordada durante carreata do candidato Ivan Fidélix (PRTB) nos bairros Itaquera, São Miguel, Tatuapé e Ermelino Matarazzo, na zona leste. Como solução para esse "problema social", nas palavras do candidato, ele defende a criação de um sistema moderno e diferenciado, com a construção de trens para complementar as linhas do Metrô. O candidato Renato Reichmann, do PMN, realizou reuniões para fazer ajustes em seu programa de governo e depois visitou o comércio da região de Pinheiros, na zona oeste da capital. Ele defendeu a simplificação das regras e da burocracia que, segundo ele, atinge a atividade comercial, "problema que se sobressai em Pinheiros por ser um bairro forte nessa área." Nesta tarde, o candidato não tem compromissos de campanha em sua campanha. Edmilson Costa, do PCB, também reservou o sábado para fazer acertos em seu programa e depois almoçou no Centro de Integração da Mulher, na região da avenida Consolação. No evento, defendeu o direito da licença maternidade de seis meses e o avanço nas conquistas e direitos das mulheres. Participa ainda hoje de evento no Sindicado dos Oficiais Marceneiros de São Paulo, no centro da capital. A candidata Anaí Caproni, do PTC, não teve compromissos na agenda de campanha neste sábado, 23. A assessoria de Ciro Moura (PTC) não foi encontrada para informar sobre a agenda do candidato. A reportagem também não conseguiu entrar em contato com a assessoria da candidata Soninha Francine (PPS), para confirmar a agenda que previa participação em evento da Sociedade dos Eternos Palestrinos e reunião com lideranças comunitárias do bairro do Jabaquara e região.