Transpetro prorroga licença de Machado até março

O conselho de administração da Transpetro, em reunião realizada nesta quinta-feira, 22, aprovou a extensão do pedido de licença não remunerada de seu presidente, Sergio Machado, até o dia 20 de março deste ano, informou a Petrobrás. A Transpetro é subsidiária de transporte da Petrobrás. Machado continuará sendo substituído pelo diretor Cláudio Ribeiro Teixeira Campos.

A licença de Machado havia vencido nessa quarta, 21. Ele está afastado do cargo desde 3 de novembro. Desde então, já renovou a sua licença não remunerada por duas vezes, após um mês de afastamento. O presidente licenciado da Transpetro pediu afastamento do cargo no fim do ano passado após pressão da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers (PwC), que se negou a validar o resultado financeiro da Petrobrás por causa das denúncias de corrupção envolvendo a empresa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as denúncias feitas pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa à Polícia Federal, durante as investigações da Operação Lava Jato, está a de que recebeu R$ 500 mil das mãos do presidente da Transpetro como pagamento de propina. Machado é afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Segundo fontes, desde que foi afastado, tem recorrido a Calheiros na tentativa de se manter no cargo.