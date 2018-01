Transnordestina deve ficar pronta no fim de 2014

"A gente sabe que uma obra desse tamanho, dessa dimensão tem sempre coisas não planejadas que ocorrem, mas hoje temos certeza de que o orçamento está bem próximo da realidade", disse ela, ao ver a colocação de dormentes nos trilhos da ferrovia no município de Parnamirim, a 561 quilômetros do Recife.

"O governo quer a obra realizada sem interrupções e o objetivo é concluir essa obra até o final de 2014", disse ela, bem humorada, depois de distribuir sorrisos, apertos de mão e posar para fotos ao lado de populares que assistiram ao evento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não há limites para o que faremos", prometeu ela, ao reforçar que o governo irá tomar todas as medidas para o cumprimento desse prazo.

Com um atraso de dois anos - o prazo inicial de conclusão da ferrovia era dezembro de 2012 - a ferrovia terá 1,7 mil quilômetros de extensão e vai ligar o interior do Nordeste aos portos de Pecem (CE) e Suape (PE). São 10 lotes em Pernambuco, 11 no Piauí e 12 no Ceará. Com 35% do total da obra pronta, todos os lotes dos dois primeiros Estados (PE e PI) estão contratados.

No Ceará, dois estão contratados e 10 em contratação. Hoje a ferrovia conta com cerca de 10 mil trabalhadores, sete mil deles em Pernambuco.