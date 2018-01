Transferência de tecnologia determinou escolha, diz Amorim

Brasília - Um dos fatores que levaram o Brasil a escolher o caça sueco Gripen, da Saab, foi o fato da propriedade intelectual sobre os equipamentos se tornar brasileira após o desenvolvimento da aeronave em parceria com a Embraer, afirmou o ministro da Defesa, Celso Amorim. "Isso não ocorre normalmente. Muitas vezes, se transfere a tecnologia mas as patentes continuam no país de origem", afirmou.

Ele reconheceu que partes importantes do caça são norte-americanas, como a turbina, mas as mais sensíveis do ponto de vista tecnológico não estariam atreladas a patentes dos Estados Unidos. "Temos boa relação com os Estados Unidos, não há nenhum temor de que isso possa impedir transferência de tecnologia", completou.

O ministro Amorim não quis relevar as posições dos outros dois concorrentes a fornecedor dos aviões. Também estavam na disputa os caças Rafale, da francesa Dassault, e as aeronaves Super Hornet F-18, da norte-americana Boeing. "Aqui é igual ao Oscar. Não revelamos o segundo lugar", brincou.