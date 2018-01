Transbrasil diz ao DAC que volta a voar em 1º de fevereiro O Departamento de Aviação Civil (DAC) informou que a Transbrasil enviou comunicado, no qual declara que voltará a voar no dia 1º de fevereiro. Segundo o DAC, a companhia ainda mantém direitos sobre rotas, pois não perdeu a concessão. Procurada pela reportagem da Agência Estado, a Transbrasil não confirmou que retomará as operações. A companhia está com os aviões em terra desde 3 de dezembro, por dificuldades financeiras. A empresa teria condições de voltar apenas com três Boeings e dois aviões Brasília. Segundo números oficiais, a Transbrasil mantém 1.200 funcionários com salários atrasados. No entanto, pode ter havido queda nesse total, pois pilotos da empresa estão sendo contratados por outras companhias. A Gol confirmou a contratação de alguns comandantes. Especialistas da aviação acreditam que a Transbrasil poderia voar somente se recebesse um aporte financeiro, já que suas dívidas ultrapassam R$ 900 milhões. O DAC tem, legalmente, o direito de tirar a concessão da empresa, porque ela está há mais de um mês sem operar. Mas o departamento deve esperar até fevereiro para tomar uma atitude.