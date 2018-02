Tranquilidade imperou durante eleições do PT no PE Em Pernambuco, apesar do clima tenso dos últimos meses, o dia de votação transcorreu sem confusão. O PT local vive um momento complicado, marcado pela disputa entre o grupo comandado pelo senador Humberto Costa e o deputado federal João Paulo e a ala rival, capitaneada pelo ex-prefeito do Recife, João da Costa - que apesar do rompimento nacional entre o PSB e PSB, mantém uma relação muito próxima ao governador e potencial candidato socialista à Presidência da República, Eduardo Campos. Três candidatos disputam a presidência da legenda no Estado: a deputada estadual Teresa Leitão (apoiada por João da Costa), o advogado Bruno Ribeiro (do grupo de Humberto Costa) e o professor Edimilson Menezes.