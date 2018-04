Traições marcam eleições de presidentes no Congresso Quem mais esperava por traições para se eleger mais vitimado foi por ela. O arco de alianças do senador Tião Viana (PT-AC) - formado pelos partidos PT, PSDB, PDT, PSB, PRB, PR e PSOL - contabilizava 38 votos a ele na eleição para presidente do Senado. O petista esperava pescar no PMDB, do rival José Sarney (AP) - que conseguiu o cargo -, os três votos restantes para se eleger. Mas abertas as urnas, Viana obteve apenas 32 votos. As quatro primeiras baixas ocorreram ainda na noite de domingo, quando o PR migrou com seus votos para a candidatura de Sarney. O PSDB, que fechara questão em favor do petista, contribui com uma traição declarada. O senador tucano Papaléo Paes (AP) preferiu seu padrinho, Sarney, eleito com 49 votos. ?Foram votos leais, solidários e espontâneos, não me cabe ter ressentimentos nem querer achar culpados?, disse Viana. Na Câmara houve traições que até migraram para os azarões - Ciro Nogueira (PP-PI) e Aldo Rebelo (PC do B-SP) - , mas num fluxo menos intenso do que o esperado pelos adversários de Michel Temer (PMDB-SP). Apoiado por 14 partidos, que somavam 423 deputados, Temer recebeu menos votos do que seus aliados contabilizavam. ?Realmente houve uma defecção 10% maior do que esperávamos?, admitiu o deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS), um dos coordenadores da campanha do peemedebista. A equipe de Temer estava certa de que o candidato teria 340 votos. O peemedebista, porém, foi eleito pela terceira vez presidente da Câmara com 304 votos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.