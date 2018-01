Tráfego começa a se intensificar nas estradas O tráfego começa a ficar intenso na subida de serra pelo sistema Anchieta - Imigrantes, que liga a Baixada Santista à capital paulista. Segundo a concessionária Ecovias, não há lentidão na volta e ainda é um bom momento para o motorista iniciar viagem. O sistema opera no esquema 2 x 5, com retorno à capital paulista sendo feito pela pista Norte da Anchieta e pela Imigrantes. O movimento de veículos também é intenso na Rodovia Mogi-Bertioga rumo à capital paulista, mas o motorista ainda não encontra pontos de lentidão, segundo a reportagem da Rádio Eldorado AM. As rodovias Piaçaguera-Guarujá e Padre Manoel da Nóbrega apresentam tráfego tranqüilo no sentido capital paulista. O movimento deve aumentar nas próximas horas. Nas demais estradas, o tráfego segue fluindo sem problemas, com tempo bom e pistas livres. Não há registro de acidentes graves.