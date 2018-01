Tracuateua (PA) já tem novo prefeito O Tribunal Regional Eleitoral do Pará informou hoje que Nelson Pinheiro da Silva, da coligação PT, PTB, PSDC, PSB e PT do B, venceu a eleição para a prefeitura da cidade de Tracuateua, cujo prefeito fora cassado em 2009 sob a acusação de abuso do poder econômico e compra de votos durante a sua eleição.