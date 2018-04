Trabalho foi realizado 'com base na lei', diz Protógenes ?Não tem nada apurado contra mim?, declarou o delegado federal Protógenes Queiroz, ao ser indagado sobre o inquérito da Polícia Federal que pode ser concluído com seu indiciamento por quebra de sigilo funcional, espionagem ilegal de autoridades e políticos e uso irregular de agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na Operação Satiagraha. "Meu trabalho é realizado com base na lei e na Constituição", afirmou. Praticamente isolado na instituição que integra há 10 anos, Protógenes Queiroz retornou a São Paulo na semana passada para participar de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito das Operadoras de Seguros, na Assembleia. Ao final, conversou com o Estado. Negou abusos da Satiagraha e criticou propostas para redução do prazo legal de interceptação telefônica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.