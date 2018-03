''Trabalhamos. Merecemos uma imagem melhor''

O que o senhor pretende fazer para barrar o excesso de MPs? Fazer ajuste de conduta com o presidente do Senado, para que a comissão mista prevista na resolução que disciplina a tramitação das medidas provisórias seja rigorosamente aplicada. O senhor é favorável à fidelidade partidária com uma janela para a troca de legenda? Sou. Concordo que o eleito deve permanecer no partido que o elegeu até a ocasião da convenção para outra eleição. Assim, cumpre o mandato conferido e formula nova proposta para abordar os eleitores futuros. Se estiver traindo os que o elegeram, o risco é seu, de não se reeleger. O que o senhor pretende fazer para reverter essa imagem negativa do Congresso de um Poder caro, corporativo, ineficiente e envolvido em escândalos? A Câmara é constituída de homens ilustres, com biografias que orgulham a Casa. E trabalha muito. Merecemos uma imagem melhor. A imprensa não tem por que se preocupar com o normal de nosso trabalho. A notícia é sempre o que foge à rotina. Cabe-nos, assim, evidenciar o que fazemos.