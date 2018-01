Trabalhadores rurais bloqueiam trechos de rodovia em AL

De acordo com lideranças do MST, a ação faz parte do chamado Abril Vermelho, que tem como objetivo lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás (PA) e cobrar do governo federal a realização da reforma agrária.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bloqueios começaram por volta das 9 horas e até o final do protesto não foi registrada nenhuma ocorrência grave.

As lideranças do MST afirmaram que elas reivindicam o fim da impunidade nos casos de crimes contra trabalhadores sem-terra, o desenvolvimento dos assentamentos já existentes, com a liberação de créditos, o incentivo à implantação de agroindústrias, melhorias na infraestrutura, moradias, escolas e postos de saúde. Os sem terra cobram ainda a liberação das terras do antigo Banco do Estado de Alagoas (Produban) para a reforma agrária.