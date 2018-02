De acordo com a coordenação do movimento, o bloqueio ocorre em função dos acordos não cumpridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para evitar confrontos entre manifestantes e usuários da rodovia. Até as 11 horas, a PRF não tinha informações sobre a dimensão do congestionamento.