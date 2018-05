Trabalhadores montam a estrutura do palco para lançamento de Dilma

A poucas horas do evento que oficializará a petista Dilma Rousseff como candidata à Presidência da República, vários trabalhadores ainda montam a estrutura do palco e organizam as cadeiras no centro de convenções Unique Palace, em Brasília. O Estado visitou o local no início da tarde.

Já foram colocados no teto vários banners circulares, com fotos da Dilma e o slogan: "Dilma: Para o Brasil seguir mudando". De um lado, a foto da petista. Do outro, o número 13, do PT, as cores vermelhas ressaltadas e uma bandeira do Brasil recortada.

Dilma deverá chegar ao evento por uma escada, com pompa de celebridade.

Os detalhes da festa estão sendo monitorados diretamente pelo marqueteiro João Santana, que pediu ao PT para manter as informações em sigilo, aumentando as expectativas e a repercussão do evento.

O centro de convenções escolhido pelo PT, apesar de localizado em área nobre (próximo ao Lago Paranoá, numa das vistas mais bonitas da capital), é bem menor que o centro Ulisses Guimarães, onde foi realizado o 4º Encontro Nacional do PT e lançada a pré-candidatura de Dilma.

A expectativa do PT é que compareçam cerca de 1.400 pessoas ao local.