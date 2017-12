Trabalhadores interditam rodovia em protesto ao Incra Cerca de 30 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados (MTA) bloquearam nesta quarta-feira, 22, por cinco horas a rodovia BR-364 em Pedra Preta, sul de Mato Grosso. A interdição provocou um congestionamento de dez quilômetros nos dois sentidos da pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Novo protesto pode ocorrer na quinta-feira, 23, anunciaram lideranças do movimento. O MTA reivindica a desapropriação das fazendas Santa Sílvia e Serra Formosa para assentar cerca de 300 famílias. Os líderes do movimento alegam que após as eleições os processos de vistorias das duas áreas estão praticamente paralisados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). "Já foi feito o acordo com os proprietários das áreas, falta ao Incra apenas fazer a homologação e é isso que está prejudicando a reforma agrária", disse Rosalvo Almeida, um dos líderes estaduais do movimento. A Assessoria de Imprensa do Incra nega morosidade nos processos de desapropriação das fazendas reivindicadas pelo movimento. Conforme a assessoria, as desapropriações estão ocorrendo normalmente, dentro dos prazos legais.