Torquato Jardim se posiciona contra lista fechada para eleições de 2018

BRASÍLIA – O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, se posicionou nesta segunda-feira, 20, contrário à adoção do sistema de lista fechada já nas eleições de 2018. Torquato Jardim foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 1992 e 1996.

“A lista é aberta desde 1932, essa é a cultura brasileira. Fechar a lista de repente precisa de mais explicação, mais educação e mais apoio popular para que não tenha interpretação de outra natureza”, disse o ministro a jornalistas, depois de participar do Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais no edifício-sede do TSE.

“É um prazo muito curto daqui pra setembro (deste ano) para fazer uma mudança tão grande”, comentou Torquato Jardim, ao fazer referência ao prazo para que as mudanças no sistema eleitoral já sejam válidas para as eleições de 2018.

O relator da comissão especial da reforma política na Câmara, o deputado Vicente Cândido (PT-SP), disse nesta segunda-feira que deve apresentar o seu relatório no dia 4 de abril, com a proposta de quatro ou cinco projetos de lei e mais uma emenda constitucional. O petista afirmou que deve propor no seu relatório lista fechada para as eleições de 2018 e 2022, para uma transição.