Torcedores serão recebidos sem violência na Copa, afirma Dilma

A presidente Dilma Rousseff disse neste domingo acreditar que os brasileiros receberão os torcedores da Copa do Mundo com carinho e respeito, sem violência. Ela fez essa declaração durante a inauguração da Transcarioca, via exclusiva de ônibus entre o aeroporto internacional do Galeão e a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo Dilma, a cada quatro anos, muitos brasileiros viajam aos países-sede da Copa do Mundo para assistir ao mundial de futebol, e são tratados com carinho. A presidente ressaltou que o Brasil fará o mesmo agora pelos visitantes, uma vez que a miscigenação entre negros, brancos e índios deu origem a um povo alegre e feliz.

