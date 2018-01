Tombini vai à posse de Eleonora Menicucci, no Planalto O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa logo mais da cerimônia de posse da ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci de Oliveira, no Palácio do Planalto. À tarde, tem reuniões de trabalho em Brasília, conforme divulgado anteriormente em sua agenda.