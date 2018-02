Tombini serve água para Meirelles e é aplaudido O agora ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sofreu nesta tarde do mesmo mal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) horas depois de deixar o Palácio do Planalto: a falta de água. Durante discurso de despedida da instituição, Meirelles teve sede e procurou água no púlpito montado no auditório principal do BC. Mas não havia nenhum copo. Então, o ex-presidente do BC interrompeu o discurso e, com um sinal com a mão, pediu água ao pessoal da organização. Um funcionário do BC correu para a parte de trás do palco para pegar um copo para Meirelles.