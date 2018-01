Tombini: Alencar trabalhou em prol do desenvolvimento O presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, divulgou na tarde de hoje nota de pesar pela morte do ex-vice-presidente da República José Alencar. No texto, Tombini afirma que Alencar "deixa um exemplo de perseverança para a atual e as futuras gerações" e que "trabalhou com afinco tanto no setor público como na iniciativa privada em prol do desenvolvimento do País".