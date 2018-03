Toma posse a primeira mulher na presidência do TSE Pela primeira vez na história, uma mulher tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Numa cerimônia prestigiada pela presidente Dilma Rousseff e pela presidente interina do Congresso, Marta Suplicy, a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha assumiu nesta quarta-feira o cargo afirmando que nenhuma lei do mundo pode substituir a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. Na eleição municipal deste ano será a primeira vez que a Lei da Ficha Limpa será aplicada.