Tolmasquim rebate críticas de índios contra Belo Monte O Palácio do Planalto escalou o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, para rebater as críticas de lideranças indígenas de que as aldeias do Xingu (PA) não estão sendo ouvidas no processo de construção da hidrelétrica de Belo Monte. Hoje, o líder indígena Ierô Caiapó disse em Brasília que, se as obras continuarem, vai haver "problemas". "Vai ter briga, morte e doença", afirmou Caiapó, que foi recebido pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Rogério Sottili.