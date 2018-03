Toledo terá direito de não ser preso durante depoimento O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, garantiu hoje a um dos investigados do suposto esquema do mensalão do Distrito Federal o direito de não ser preso durante depoimento marcado para amanhã na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Suspeito de ser um dos arrecadadores do suposto esquema, Marcelo Toledo obteve o direito de prestar o depoimento na condição de investigado. Nessa condição ele poderá ser acompanhado por um advogado, não terá de assinar um termo comprometendo-se a dizer a verdade e, se quiser, poderá permanecer calado diante de perguntas que possam levar à autoincriminação.