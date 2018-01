Toffoli vota pelo arquivamento de denúncia contra Azeredo

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira, 3, o julgamento que definirá se o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) deve ou não responder a processo criminal por suspeita de envolvimento no esquema do mensalão mineiro. Responsável pelo pedido de vistas que suspendeu a última sessão, no mês passado, o ministro Dias Toffoli votou pela rejeição total da denúncia do Ministério Público contra o senador. Para ele, não há qualquer indício de envolvimento do senador com o esquema.

O julgamento teve início no mês passado, com a leitura do relatório do ministro Joaquim Barbosa, que votou pela abertura da ação pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Até às 18h40 desta quinta-feira, o Tribunal tendia pela abertura do processo, com cinco votos favoráveis e dois contrários ao relatório de Barbosa. Além do relator, os ministros Ricardo Lewandowski, Ayres Britto, Cezar Peluso e Marco Aurélio Mello votaram pelo recebimento da denúncia. O ministro Eros Grau, por sua vez, acompanhou Toffoli pela rejeição do processo.

Para o Ministério Público, porém, há indícios de que Azeredo tenha se envolvido com um esquema conhecido como mensalão mineiro.

Joaquim Barbosa fez algumas críticas ao voto do colega Toffoli. "Vossa Excelência está fazendo comparações impertinentes", afirmou Barbosa. Ao todo, dez ministros do STF terão que votar se aceitam ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o senador. Se a denúncia for aceita, o processo criminal será aberto.

