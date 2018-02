Toffoli tira férias antes de tomar posse no STF O advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, está de férias desde ontem até o dia 17 próximo. A autorização para a utilização do período de férias foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Mesmo já nomeado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Toffoli permanecerá no cargo de advogado-geral da União até a véspera da posse no STF, o que está previsto para ocorrer no dia 23.