Toffoli rejeita denúncia contra Azeredo O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta tarde pela rejeição total da denúncia do Ministério Público contra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), por seu envolvimento com o esquema do mensalão mineiro durante a campanha eleitoral para a sua reeleição ao governo de Minas Gerais. Para Toffoli, não há qualquer indício de envolvimento do senador com o esquema.