Toffoli e Renan detalham reforma do Código Eleitoral O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli afirmou nesta quarta-feira que entregará o relatório final dos trabalhos da comissão especial de reforma do Código Eleitoral até o meio deste ano. Toffoli se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para detalhar os trabalhos da comissão.