Toffoli: defesa de Lula e Dilma será apresentada amanhã O advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, informou hoje, no Palácio do Planalto, que apresenta até amanhã a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, contra a representação do DEM e do PSDB no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os partidos recorreram à Justiça acusando o presidente e a ministra de anteciparem a campanha eleitoral durante a realização do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, ocorrido em Brasília há cerca de quinze dias. "Não existe nenhuma antecipação de campanha. Se a gente fizer uma metáfora com a Fórmula 1, nem sequer as equipes escolheram seus pilotos e estamos muito longe dos treinos livres e oficiais", afirmou o advogado, em entrevista coletiva. Na sua avaliação, há um "total descabimento" na ação dos partidos de oposição. Toffoli argumentou que o encontro foi organizado pelo governo para apresentar aos prefeitos programas dos ministérios. "Não se tratou de publicidade ou campanha. Numa república federativa, é importante que os entes da federação tenham boas relações", disse.