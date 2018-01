Todos os Estados do País registram atos contra governo federal

Todos os Estados do País, mais o Distrito Federal, participaram ontem dos protestos convocados por grupos anti-Dilma. No Rio de Janeiro, os milhares de manifestantes de reuniram na praia de Copacabana. Uns apoiavam o impeachment da presidente, outros a impugnação das eleições de 2014, para afastar do poder também o PMDB, e ainda havia quem defendesse “intervenção constitucional” das Forças Armadas.

Sob sol forte, o ato durou por volta de duas horas e foi menor do que o realizado em março na praia (à época, o público foi estimado em 100 mil pessoas).

Na capital mineira, reunidos na Praça da Liberdade, cerca de 6 mil pessoas participaram da manifestação, segundo a Polícia Militar. No interior do Estado, em Uberaba, manifestantes se aglomeraram em frente à casa que pertenceu aos avós da presidente Dilma Rousseff. Ainda na região Sudeste, em Vitória, cinco trios elétricos chamaram a atenção das pessoas com músicas de letras contra o PT. A PM afirmou que, aproximadamente, 20 mil manifestantes participavam do até no meio da tarde.

Calor. Na região Norte, sob um calor de 36º, aproximadamente 6.800 manifestantes pediam o impeachment da presidente ou a intervenção militar, em Manaus. Em Boa Vista, 24 bandas de rock se revezaram em uma tenda montada no centro da cidade, que atraiu 500 pessoas nos protestos. Também sob o efeito do calor, o amapaense não se animou. De acordo com a Polícia Militar apenas cem pessoas participam do ato.

No Sul, a cidade que mais mobilizou pessoas foi Curitiba, com registro de 60 mil, segundo a Polícia Militar. O número é menor que o registrado no primeiro ato, em março, com 80 mil nas ruas, segundo a PM.

Em Porto Alegre, o Movimento Brasil Livre diminuiu o trajeto previsto da caminhada devido ao número de participantes. Segundo a Brigada Militar, cerca de 30 mil participaram da marcha. Ao passar pelo prédio da superintendência da Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, o grupo aproveitou para elogiar a atuação da instituição.

No Nordeste, a capital que mais reuniu manifestantes foi Fortaleza, no Ceará, com 15 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. O ponto alto ocorreu na Praça Portugal, quando o Hino Nacional foi cantado por um coral de 150 vozes formado pelo grupo Consciência Patriótica. Em Alagoas, 10 mil marcharam pela orla de Maceió, com concentração na porta de um apartamento da família do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente do Senado.

O protesto na capital maranhense reuniu 2.500 pessoas. Já em Pernambuco, a Polícia Militar não divulgou números.

No Centro-Oeste, cerca de 10 mil foram às ruas em Goiânia.