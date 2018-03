Todos devem gastar sapatos em campanha, diz Carvalho O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comentou nesta quarta-feira as declarações da senadora Marta Suplicy (PT-SP) sobre a campanha do pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. "Todos nós temos de usar a sola do sapato", disse Carvalho ao ser questionado sobre a afirmação da senadora.