'Toda unanimidade é burra', diz Dilma sobre vaias a Lula

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, minimizou nesta sexta-feira, 27, no Piauí, as manifestações contrárias ao governo federal feitas, entre quinta e sexta-feira em Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Natal (RN). "Não vejo mistério nenhum na vaia ou no aplauso. Toda a unanimidade é burra - e é bom que as pessoas possam se expressar", disse. "Mas é bom que se diga que fomos vaiados por pequenos grupos, enquanto milhares nos aplaudiam." Veja Também: Lula tenta fugir, mas é vaiado em Natal Apesar da blindagem, Lula é vaiado ao lançar PAC em Aracaju A ministra sentiu os efeitos da série de viagens às capitais do Nordeste, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Por duas vezes, ela chamou o Piauí de Paraíba, causando risos e certo desconforto na platéia de cerca de 2 mil pessoas. Rapidez no PAC Sobre o PAC, Dilma prometeu que vai cobrar rapidez na realização das obras previstas. "Caso notemos que as obras estejam paradas, ou em velocidade menor que a possível, sem nenhuma justificativa, vamos transferir os recursos alocados para outras obras", prometeu. "Não queremos dinheiro parado."