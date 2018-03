TJDF mantém sessão de impeachment de Arruda na Câmara

O desembargador Otávio Augusto Barbosa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) negou o mandado de segurança dos advogados de José Roberto Arruda para adiar a sessão da manhã desta quinta-feira, 4, que analisará o relatório de impeachment do governador do DF, preso há cerca de três semanas. Com a decisão, a sessão foi mantida.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Arruda se compromete a manter licença

Petista será relatora de processo de deputada

Não há negociação, diz ministro do STF

Defesa acusa manipulação de vídeos

Arruda se comprometerá a ficar afastado

Blog do Bosco: Esquema é suprapartidário

A sessão ocorre na Câmara Legislativa do DF. Neste momento, o deputado Batista das Cooperativas (PRP) - relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) e da comissão que analisa os quatro processos contra Arruda - lê a defesa do governador afastado.

A defesa de Arruda defendia o adiamento da sessão ao alegar que deveria ser cumpridas as 48 horas da publicação do relatório no Diário da Câmara Legislativa, o que ocorreu apenas às 17 horas da terça-feira, 2. Assim, a sessão deveria ocorrer no fim da tarde, de acordo com os advogados.

Se fosse acatado o pedido, o governador afastado José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM) poderia ter ganhado algumas horas antes que o seu processo de impeachment seja votado no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A sessão que estava marcada para as 10 horas da manhã desta quinta-feira, 4, seria adiada para o final da tarde. Esta é a última etapa da primeira fase, de admissibilidade do processo de impeachment. Se aprovado, a ação entrará na fase de análise do mérito.

Legalidade

A adiação da votação, pretendida também por alguns deputados distritais, evitaria um eventual questionamento sobre a legalidade do julgamento. Isso porque o intervalo entre a leitura do parecer do relator, Chico Leite (PT), e a votação do texto deve ser de 48 horas. A sessão plenária na qual foi lida o relatório ocorreu na última terça-feira por volta das 10h30. Se a votação fosse realizada esta manhã, as 48 horas estariam cumpridas.

Porém, o texto de Chico de Leite só foi publicado no Diário Oficial da Câmara às 17h30 da terça-feira. A dúvida que surgiu entre os deputados era se a votação não deveria também só ocorrer no final da tarde. No Legislativo, todos os prazos são contados a partir da publicação das decisões no Diário Oficial. Se o adiamento fosse confirmado, a votação do impeachment na Câmara coincidiria com a votação do habeas-corpus de Arruda no Supremo Tribunal Federal (STF), marcada para esta tarde.

Arruda está preso na Polícia Federal (PF) desde o último dia 11 por tentativa de suborno a uma testemunha do "mensalão do DEM", como é chamado o esquema de corrupção descoberto no governo do Distrito Federal. Inquérito da Operação Caixa de Pandora aponta o governador afastado como chefe do esquema.

Pedido

Os advogados do governador afastado pediram na quarta-feira, 3, em ofício encaminhado ao deputado Cabo Patrício (PT), presidente da Câmara, que a votação fosse adiada, alegando que a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) do DF de que os suplentes devem votar no processo no lugar de sete deputados eleitos ainda está sob judice, no STF. Caso a Suprema Corte decida que a posse dos suplentes é ilegal, a votação do impeachment pode ser anulada, alegam os advogados.

Mas Cabo Patrício negou o pedido dos advogados. Nesta quinta-feira, ao chegar à Câmara, o parlamentar também negou que a votação possa ser adiada para o final da tarde. Os deputados estavam reunidos, no horário marcado para começar a sessão, debatendo a questão.

Com informações da Agência Brasil