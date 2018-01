TJ veta R$ 4 mi em precatórios a servidores de Sorocaba O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) mandou suspender o pagamento de um precatório no valor de R$ 4 milhões a servidores da prefeitura de Sorocaba, no interior do Estado, entre eles quatro integrantes do primeiro escalão do governo municipal. A liminar foi expedida no final da tarde de ontem pelo juiz da 3ª Vara Cível, Mário Gaiara Neto. O precatório resulta de ações movidas por funcionários para receber gratificações com base numa lei municipal que vigorou apenas um ano, na década de 1990. O montante das indenizações pode chegar a R$ 250 milhões.