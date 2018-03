TJ suspende medida contra ex-prefeito de Jacareí-SP O ex-prefeito Marco Aurélio de Souza, de Jacareí, no Estado de São Paulo, que teve suas contas de 2001 e 2006 rejeitadas pelo Tribunal de Contas, conseguiu suspender a medida. A decisão foi do desembargador Décio Notarangeli, da 9.ª Câmara do Tribunal de Justiça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.