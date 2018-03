TJ suspende análise de pedido para afastar distritais O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu hoje que não analisará, por enquanto, o pedido do Ministério Público Federal para que 26 deputados distritais e suplentes não participem da votação da Câmara Legislativa que decidirá se o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode ou não abrir ação penal contra o governador cassado José Roberto Arruda. A decisão de suspender a análise do pedido do MP foi do juiz Vinícius Santos, da 7ª Vara de Fazenda Pública.