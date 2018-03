TJ-SP suspende indiciamento de ex-primeira dama

Na prática, a decisão liminar (que ainda terá o mérito julgado) limpa o nome dos dois da ficha de indiciados da Polícia Civil, além de permitir que eles deixem o País, com a retomada dos passaportes. A liminar, porém, não muda a situação de réus no processo que corre na Justiça desde o final do mês passado.

Rosely e Lagos fazem parte da lista de 22 acusados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e que viraram réus no processo, por formação de quadrilha, corrupção e desvio de recursos na empresa de água da cidade.

Ao todo, 19 pessoas já respondem a processo pelo suposto esquema de fraudes em contratos e licitações durante o governo do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT), cassado pela Câmara de Vereadores em agosto do ano passado.

A ex-primeira dama é acusada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de ser a suposta líder da quadrilha. Ela responde por formação de quadrilha, fraude em licitações e corrupção. Lagos responde por formação de quadrilha. Dos 22 denunciados, três ainda terão a denúncia analisada pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Campinas, Nelson Augusto Bernardes.