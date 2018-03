TJ-SP nega liminar a acusado de matar prefeito O Tribunal de Justiça de São Paulo (SP) negou ontem liminar de habeas corpus a Wanderley Lemes de Aquino, acusado pela morte do prefeito de Jandira, Walderi Braz Paschoalin, em dezembro do ano passado. A decisão é do desembargador Hermann Herschander, da 14ª Câmara Criminal. De acordo com o desembargador, não há nenhuma ilegalidade na prisão temporária decretada pela Vara Judicial de Jandira. O mérito do habeas corpus ainda será julgado.